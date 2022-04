Sechs der acht Exportstätten in den USA liegen am Golf von Mexiko – in Texas und Louisiana. Dass dort, und gerade im Westen von Texas, große Reichtümer in der Erde liegen, weiß die Energieindustrie seit Generationen. Wirtschaftlich erschlossen war das 220.000 Quadratkilometer Becken schon lange. Vor mehr als 100 Jahren wurde dort zum ersten Mal Öl gefördert. Der Rohstoff wandelte kleine Ortschaften wie Odessa oder Midland zu boomenden Städten. Texas stieg zum wirtschaftlichen Schwergewicht auf. Die Landschaften um die Städte herum sind heute übersät mit Bohrlöchern. Vom Öl, vor allem aber vom Fracking für LNG. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Zahl der Fracking-Anlagen verzehnfacht.



In Deutschland gilt die Fördermethode Fracking unter Umweltschützern und in weiten Teilen der Bevölkerung als verpönt – obwohl es durchaus Versionen und Verfahren gibt, die der Natur weniger schaden.