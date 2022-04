Eine hoch aufgelöste Aufnahme vom 28. Februar zeigt vier Maschinen der Airline vor dem Terminal – deutlich zu erkennen an der weiß-blauen Lackierung. Doch sind die Flugzeuge von AirBridgeCargo laut Flightradar24 später noch mindestens bis zum 2. März unterwegs gewesen. Die letzte Boeing 747 trudelte am 13. März aus dem koreanischen Seoul in Moskau ein.



Eine in Hongkong festgehaltene Boeing 747 von AirBridgeCargo wurde am 25. März ins kalifornische San Bernardino gebracht, wo sie seitdem steht. Das Singapurer Leasingunternehmen BOC Aviation, dem das Flugzeug eigentlich gehört, hatte in einem Rechtsstreit die Herausgabe der Maschine verlangt. Ein US-Gericht sprach BOC daraufhin den Flieger zu. Zwei weitere Maschinen, die BOC an AirBridgeCargo verleast hatte und die zwischenzeitlich in China standen, schaffte Volga-Dnepr noch rechtzeitig nach Moskau.