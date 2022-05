Noch zurückgezogener wohnt in der Nachbarschaft der Rubljowka auch Wladimir Putin. Von Razdory über das Dorf Barwikha vorbei an Luxusgeschäften, einem Ferrari-Autohaus, einer Schule für VIP-Kinder führt die Rubljowka-Straße direkt zum Dorf Ussowo. Eine Abzweigung bereitet den Weg zu Putins Anwesen in Nowo Ogarjowo. Es diente bereits zu Sowjetzeiten als staatliche Residenz und Gästehaus für internationalen Besuch. Die Vielzahl solcher staatlichen Residenzen und Gästehäuser aus Sowjetzeiten hatte überhaupt erst dafür gesorgt, dass die westliche Vorstadt Moskaus nach der kapitalistischen Wende in Russland zu einem der teuersten Landstriche Europas wurde. Seit dem Jahr 2000 hat Putin die Residenz in Nowo Ogarjowo zu einer Art privatem Wohnsitz umgebaut.