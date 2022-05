Unter der Plattform selbst ist das Meer nur rund 30 Meter tief, gefördert wird das Gas fast 115 Kilometer weiter vom Ufer entfernt. Dort wird eine Untersee-Förderstation das Gas aus dem Boden holen und in eine Pipeline einspeisen. Ungefähr nach zwei Dritteln der Strecke wird ein an der Meeresoberfläche festgemachtes Schiff das Gas vorbehandeln, Wasser entfernen und es so filtern, dass es an der FLNG-Station verteilt werden kann. Dieses FPSO (Floating Production Storage and Offloading)-Schiff wird derzeit in einer Werft in Shanghai gebaut.