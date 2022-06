Die Ukraine gilt als einer der wichtigsten Getreidelieferanten der Welt, unter anderem für viele Länder in Nord- und Westafrika. Aufgrund des Krieges und einer Dürre in Indien erwarten die Vereinten Nationen in den nächsten Monaten Rekordpreise für Getreide und eine Welle an Hungersnöten. Zwar wächst derzeit überall im Land auf den Feldern eine neue Ernte heran, wie auch Aufnahmen von LiveEO zeigen. Doch nicht überall wird diese in den nächsten Wochen eingeholt werden können.



Ausgerechnet in der zurzeit schwer umkämpften Ostukraine hatten die Bauern demnach in den Monaten vor Kriegsbeginn offenbar sehr viel mehr Getreide und Raps gesät, als im Jahr zuvor. In den aktuell friedlicheren Regionen westlich davon, wo trotz Krieg Landwirte zurzeit auf ihren Feldern arbeiten und wohl auch die Wintergetreideernte in den nächsten Wochen einfahren können, ist die Vegetation dagegen zum Teil deutlich zurückgegangen, wie die Analyse zeigt. Lediglich in drei westlichen Regionen ist die Aussaat minimal gestiegen.