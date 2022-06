Was den Umstieg auf erneuerbaren Strom angeht, sind einfache afghanische Bauern der hoch entwickelten deutschen Industrie um einiges voraus. Billige Sonnenenergie und mit ihr betriebene elektrische Wasserpumpen haben in Afghanistan in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom der Landwirtschaft ausgelöst – vor allem in der Opiumanbauregion Helmand. Das belegen neueste Satellitenaufnahmen von LiveEO.