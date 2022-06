Doch ist es ein Trugschluss, das Sinken der Wasserpegel vor allem mit der Erderwärmung zu begründen. Weit drastischer ist die Entnahme von Wasser durch Menschen. Sie bewässern damit Felder und schaffen es als Trinkwasser in boomende Städte. Das betrifft nicht nur den Westen der USA, sondern viele der großen Seen der Welt wie den Aralsee in Kasachstan und Usbekistan und das Tote Meer zwischen Israel und Jordanien. Die Fotos aus dem All belegen eindrucksvoll, wie stark diese einst majestätischen Seen in den vergangenen Jahrzehnten ausgetrocknet sind. Und bald ganz verschwinden könnten.