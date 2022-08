Die sieben Kühltürme des Kraftwerks Neurath ragen fast 200 Meter in den Himmel. Aus vier von ihnen steigen gewaltige Wasserschwaden in den Himmel, die drei anderen stehen still. Kraftwerksblock B wurde im Rahmen des schrittweisen Kohleausstiegs Ende 2021 abgeschaltet, Block A Anfang April. Auch der 300-Megawatt-Kraftwerksblock C ist bereits vom Netz, befindet sich aber in Kaltreserve. Eine Vorsichtsmaßnahme. Im Notfall müssen Reserve-Kraftwerke innerhalb von zehn Tagen wieder Strom produzieren können.