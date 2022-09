Das Tamarisk House liegt auf den Scilly-Inseln, 45 Kilometer vom südwestlichen Festlandzipfel Englands. Es gehört König Charles III. und wurde erst in den 1960er-Jahren gebaut. Das Haus wurde zuletzt als Ferienhaus vermietet und wird vom Herzogtum Cornwall verwaltet. Diesem gehört auch der Großteil der ländlichen Regionen auf den Inseln. Das Herzogtum ist eines von zwei königlichen Herzogtümern. Der erste Sohn des herrschenden Monarchen erbt es entweder bei Geburt oder wenn ein Elternteil den Thron besteigt. Daher wird das Herzogtum und damit auch das Haus in Kürze an Prince William fallen.



