Das Geschäft in den Nordwest-Territorien bringt gleichwohl gewaltige Eingriffe in die Natur mit sich. Die Steine werden in den kanadischen Minen im Tagebau und auch unter Tage gefördert. Für den Tagebau sprengen die Betreiber Löcher gigantischen Ausmaßes in das Kimberlit-Gestein. So entstehen Löcher mit schneckenförmig nach unten verlaufenden Straßen, die Hunderte Meter tief sein können. In großen Minen wie Ekati, Diavik und Snap Lake, wo jedes Jahr tausende Kilogramm Diamanten gefunden werden, arbeiten hunderte, manchmal weit über 1000 Menschen. Es wird nach dem Fifo-Prinzip gearbeitet: Einfliegen (Fly in), ein paar Wochen arbeiten, ausfliegen (Fly out).