Wenig strittig war und ist auch, dass der Kreml solche privaten Sicherheits- und Militärunternehmen benutzt, um seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss in labilen Staaten zu festigen. Dem Center for Strategic & International Studies (CSIS) in Washington zufolge ist die Zahl der Länder, in denen Gruppen wie Wagner militärisch operieren, in den vergangenen Jahren auf fast 30 gestiegen. Darunter vor allem afrikanische Staaten, aber auch Länder wie Venezuela. Der Deal: Waffen und bestens ausgebildete Sicherheitskräfte gegen Zugang zu Rohstoffen. Exklusive Satellitenfotos von LiveEO zeigen jetzt, wie offensichtlich und offensiv die Wagner-Gruppe in Mali und der Zentralafrikanischen Republik agiert, und das teilweise in unmittelbarer Nähe der Bundeswehr.