Das Ergebnis: Das Kohleerdgaspotenzial ist groß. Die Wissenschaftler schätzen, dass allein an dieser einen Stelle mindestens 1,39 Milliarden Kubikmeter förderbar sind. Zwar lagern die weltweit größten Kohleflözmethan-Reserven einer kanadischen Studie zufolge mit 49 Billionen Kubikmetern in den USA. In Russland sollen es 48 Billionen Kubikmeter sein und in China 37 Billionen. Für die Gegend ist selbst die im Vergleich kleine Menge dennoch eine Sensation. Im Zentraliran gibt es nämlich anders als etwa am Persischen Golf keine klassischen Erdgasvorkommen. Zudem empfehlen die Wissenschaftler, nun auch die anderen Kohleflöze in der Tabas-Region nach dem Gas zu untersuchen.



Um das Kohlemethan zu fördern, muss der staatliche Bergbaukonzern Imidro es per Fracking aus dem Kohlegestein lösen und abpumpen. Das hätte auch für den Kohleabbau später Vorteile. Denn Methan kann sich als gefährliches Grubengas in den Bergwerken sammeln. Erst 2017 löste es in einer anderen iranischen Kohlemine eine Explosion aus, bei der Dutzende Bergleute starben. 2012 waren in den Tabas-Minen mehrere Bergarbeiter auf dieselbe Art ums Leben gekommen.