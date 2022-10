Julius Boykoff ist Politikwissenschaftler an der Pacific University in Oregon. In der ARD sagte er: „Sport ist Politik mit anderen Mitteln. Während das Turnier immer näherkommt, weiß ich nicht, wie irgendjemand sagen kann, dass diese WM nicht politisch ist.“ Das kleine Katar nutzt den Sport und auch die Wirtschaft seit Jahren, um in westlichen Ländern an Einfluss zu gewinnen. So hat es etwa über den Staats- und Investitionsfonds den Fußballklub Paris St. Germain und große Anteile an Dax-Konzernen wie der Deutschen Bank, Siemens und Volkswagen gekauft. Politische Beziehungen zu Konzern- und Regierungschefs könnten im Fall eines Angriffs widerstreitender, deutlich größerer Nachbarn im Mittleren Osten der eigenen Sicherheit dienen.