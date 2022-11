Und weitere Tunnel sollen in Planung oder in Verhandlung sein. In Miami etwa, in San Jose, in Fort Lauderdale. Auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge zwischen Washington und New York stand zur Diskussion. Laut Musk hätte es schon eine mündliche Zusage von der Regierung gegeben. Das aber bestritten Beamte direkt. Seitdem war nicht mehr viel davon zu hören.