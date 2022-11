Wirtschaft von oben #185 – The Line Irre Zukunftsstadt der Saudis: Hier wird sie gebaut

Südlich von The Line sowie einem neuen Königspalast samt Golfplatz und dem neuen Flughafen von Neom lässt der Kronprinz zurzeit Neoms erste große Fabrik für grünen Wasserstoff bauen. Unter anderem mit Elektrolysetechnik von Thyssenkrupp. Die soll mithilfe von Solarenergie Wasser aus dem Roten Meer aufspalten, sodass reiner Wasserstoff entsteht. Thyssenkrupp baut dafür gerade südlich von The Line an einer großen Elektrolyseanlage mit.



Satellitenbilder der Anlage zeigen vor allem Erdarbeiten. Gebäude sind zwar an jener Stelle noch nicht erkennbar, allerdings verschiedene Umrisse im planierten Sandboden.