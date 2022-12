Mitarbeiter der weltgrößten iPhone-Fabrik in Zhengzhou liefern sich eine Straßenschlacht mit chinesischen Polizisten. Wegen der strengen Null-Covid-Politik des Regimes in Peking stehen viele unter Quarantäne, müssen offenbar teils unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Fabrik schlafen. Die Unruhen könnten den langsamen Rückzug Apples aus China in den kommenden Monaten noch einmal stark beschleunigen.