Auch wenn es bis zu 20 Millionen Euro kostet, einen eingelagerten A380 ins Leben zurückzuholen, lohnt sich das offenbar für viele Fluglinien. Das beste Beispiel hierfür steht ebenfalls in Doha. Keine zwei Kilometer Luftlinie neben den Stellplätzen von Qatar Airways am alten Flughafen der Stadt liegt der neue Hamad Airport. Dort hatte am Höhepunkt der Krise British Airways ein paar ihrer A380 geparkt.



Die sind inzwischen alle wieder im Dienst. Denn damit löst die Linie eines ihrer Probleme. Weil besonders ihr Drehkreuz London-Heathrow im Sommer überlastet war und sich lange Schlangen vor den Kontrollstellen bildeten, haben die Behörden die Zahl der Starts beschränkt. Damit hätte die Linie in ihrem Kerngeschäft Nordatlantikverkehr Passagiere abweisen müssen. Doch dank der großen A380 kann sie mit der gleichen Zahl Flüge deutlich mehr Tickets verkaufen. Zwar hätten die Briten zu fast den gleichen Kosten auch ein paar ihrer still gelegten Boeing 747 Jumbojets aktivieren können. „Doch die bringen mit gut 100 Sitze deutlich weniger Umsatz“, so ein führender Brancheninsider.