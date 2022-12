Kolumbien steht kurz davor, Russland als Deutschlands wichtigste Quelle für Steinkohle abzulösen. Der Essener Stromerzeuger Steag etwa kaufte 2022 doppelt so viel Steinkohle in dem lateinamerikanischen Land wie im Vorjahr. Bei EnBW war es im ersten Halbjahr sogar mehr als doppelt so viel kolumbianische Kohle wie im Gesamtjahr 2021. Der Konzern besorgt sie für seine Kohlemeiler in Baden-Württemberg. Die Mine El Cerrejón, eine der größten der Welt, gleicht zurzeit die meisten Lieferungen aus, die aus Russland nicht mehr kommen dürfen oder sollen. Sorgt dafür, dass zahlreiche Häuser und Wohnungen in Deutschland warm bleiben.