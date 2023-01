„Der bedauerliche Krieg in der Ukraine ist für den Ausbau des mittleren Korridors ein Rückenwind“, sagt Tobias Bartz, Chef des westfälischen Logistikers Rhenus. Das Unternehmen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Region aktiv, beteiligt sich mit fast 500 Mitarbeitern an 39 Standorten in Kasachstan, Georgien und der Türkei. Allein am Terminal an der kasachischen Grenze zu China investiert das Unternehmen in Krananlagen und Flächen fast 50 Millionen Euro.



Doch gehe es nicht nur um Transporte zwischen China und Europa, betont Bartz. Sein Ziel sei auch, einen Markt mit über 90 Millionen „gut ausgebildeten Personen“ zu erschließen. Die wollen besser wohnen, arbeiten und reisen. Dafür nötig sind vor allem Waren und Wege.