Von oben betrachtet nimmt der Hauptbahnhof immer mehr Gestalt an. Auf der Aufnahme von Ende Oktober 2022 sind 25 der 28 Kelchstützen, durch die Licht in den Tiefbahnhof fällt, fertig. Bis Juni will die Bahn auch die letzte betoniert haben. Bis Ende des Jahres ist geplant, das Bahnhofsdach zu schließen und zu betonieren. Das Dach mit den charakteristischen Lichtaugen wird dann zu einem Platz mit Anschluss an den Schlossgarten.