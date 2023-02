Wirtschaft von oben #197 - Regionalflughäfen Geldvernichter oder Glücksfall?

Am Ende gab es zwar viele Ankündigungen wie die einer Linienverbindung durch Turkish Airlines mit Anschluss an ihr weltweites Netz in Istanbul. Die Zahl der Flüge blieb meist so gering, dass Calden inzwischen nicht mal mehr in der Verkehrsstatistik des deutschen Flughafenverbands ADV auftaucht. Am Ende war das Terminal nie auch nur annähernd so voll wie beim Eröffnungsabend mit 700 Gästen. Darum lag das Defizit stellenweise bei 350 Euro pro abgefertigtem Passagier – mehr als eine Taxifahrt zum Flughafen Frankfurt gekostet hätte. Dass Kassel trotzdem weiter besteht, ist zumindest eine Hilfe für den Hahn. Wer immer den Flughafen im Hunsrück kaufe, so ein Insider, „etwas Besseres bekommt der in jedem Fall hin“.





