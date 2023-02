Ihre Erkundungen des Weltraums treiben Peking und chinesische Unternehmen nun sogar auf anderen Kontinenten voran. Im afrikanischen Land Dschibuti hat China gerade den Bau des ersten Weltraumbahnhofs außerhalb der eigenen Landesgrenzen angekündigt. Bereits 2027 soll die Raketenstation fertiggestellt sein. 30 Jahre lang, so die Ankündigung, werden die Chinesen die Anlage betreiben. Danach soll er an Dschibuti übergeben werden. Die Startanlage soll nach chinesischen Angaben afrikanischen Staaten helfen, eigene Satelliten ins All zu bringen.



Mitarbeit: Jannik Deters



