Wirtschaft von oben #199 – Trockenheit in Südeuropa Hier sind die Gewässer in Italien und Frankreich schon jetzt viel zu trocken

von Henrike Adamsen 04. März 2023

Viele Gewässer in Italien und Frankreich kämpfen mit niedrigen Wasserständen – so auch der Lac de Montbel. Bild: LiveEO/Skywatch Bild:

Die Wasserstände wie am Gardasee oder in der Po-Ebene sind extrem niedrig. Exklusive Satellitenbilder zeigen das Ausmaß des Regenmangels in Italien und Frankreich. Der trockene Winter schürt schon jetzt Ängste vor dem nächsten Dürre-Sommer. Wirtschaft von oben ist eine Kooperation mit LiveEO.