Die Idee liegt nahe: Statt Freiflächen mit Kraftwerken zuzubauen, könnte man bereits versiegelte Flächen gleich doppelt nutzen, als Verkehrsweg und Kraftwerk. Fünf Prozent der Fläche Deutschlands wird für die Mobilität genutzt, rund die Hälfte davon sind Straßen. Bundesautobahnen belegen eine Fläche von 289 Quadratkilometern, so eine Studie des Energiemarktdienstleisters Conexio. Die Stadt Bonn würde zwei Mal in das Gebiet hineinpassen.



Wie sich Teile davon zur Solarstromerzeugung nutzen lassen, zeigen exklusive LiveEO-Satellitenbilder von Pilotprojekten weltweit. So hat im Jahr 2018 die niederländische Straßenbaubehörde Rijkswaterstaat an der A50 bei der Stadt Uden eine Lärmschutzwand errichtet, in die große Solarmodule eingebaut sind.