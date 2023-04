Laut Meia Nouwens, die am Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) in London die Aufrüstung beobachtet, hält das Regime in Peking wohl am Ziel fest, Chinas Militär erst 2035 komplett runderneuert zu haben. „Doch in den USA glaubt man auch, dass Präsident Xi Jinping seine Armee instruiert hat, schon 2027 in der Lage zu sein, Taiwan einzunehmen“, kommentiert die Expertin.