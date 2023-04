Doch wird Peking sich von all dem beeindrucken lassen und zurückschrecken? Manche Beobachter fürchten das Gegenteil. Dass die pazifische Allianz Chinas Präsident Xi, der die Taiwan-Frage zu einer seiner Prioritäten gemacht hat, sogar zu einem übereilten Angriff auf die ehemalige Provinz treiben könnte. Weil er seine Chancen auf einen erfolgreichen Schlag durch die Aufrüstung seiner Gegner schwinden sieht. Am Ende, sagt China-Expertin Nouwens, könne aber niemand in den Kopf von Xi schauen. Die Entscheidungsprozesse in Peking jedenfalls würden immer undurchsichtiger.



Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 6. April 2023 veröffentlicht. Im Zuge aktueller Entwicklungen wurde er am 11. April 2023 redaktionell aktualisiert.



Hier finden Sie alle Beiträge aus der Rubrik „Wirtschaft von oben“



Die Rubrik entsteht in Kooperation mit dem Erdobservations-Start-up LiveEO – dieses ist eine Beteiligung der DvH Ventures, einer Schwestergesellschaft der Holding DvH Medien, ihrerseits alleiniger Anteilseigner der Handelsblatt Media Group, zu der auch die WirtschaftsWoche gehört.



Lesen Sie auch: Nordkorea bessert mit Cyberkriminalität sein Militär-Budget auf