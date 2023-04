IISS-Experte Gjerstad beobachtet die Panzersituation der russischen Truppen schon länger. „Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Panzer auf dem Lieferplatz für den Einsatz in der Ukraine bestimmt sind“, kommentiert er nach einer Analyse der Bilder. Die russischen Streitkräfte litten zurzeit unter einem massiven Panzermangel.



In seinen Augen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Panzer, die um den 2. Februar auf dem Platz aufgereiht sind, überholt werden sollen, bevor sie in die umkämpften Gebiete in der Ukraine gehen. Aber es könne sich auch um neu gebaute handeln, die in Richtung Ukraine verschickt werden sollen.