Rund 90 Kilometer nördlich von diesen zwei Vorkommen liegt zudem die Goldstrike Mine. Die Goldader hier wurde in den 1960er-Jahren entdeckt. Die zu Barrick gehörende Förderstätte schließt sich direkt an zwei weitere Minen an, die zu Newmont gehören. Auch hier wird das Gold heute nicht nur im Tagebau, sondern auch in zwei Abschnitten untertage gefördert. Goldstrike gilt inzwischen als größte Goldmine Nordamerikas.