Hinkley Point C sollte eigentlich nicht die einzige Kooperation zwischen EDF und CGN in Großbritannien bleiben. Zwei weitere Projekte waren angedacht: in Sizewell und Bradwell, nordöstlich von London. In Bradwell sollte der chinesische Staatskonzern sogar zum ersten Mal in Europa einen chinesischen Hualong-1-Reaktor verbauen dürfen. Die technische Zulassung dafür erteilten die britischen Behörden im vergangenen Jahr. Dass das noch klappt, kann man nach dem derzeitigen Stand der Dinge allerdings ausschließen. Denn die Beziehungen zwischen London und Peking haben sich in den vergangenen Jahren deutlich abgekühlt.