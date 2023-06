WIRTSCHAFT VON OBEN #214 – Luxus in Nordkorea Das sind die Protzvillen und Golfplätze von Nordkoreas Elite

In Nordkorea werden jene Menschen, die viel Geld haben, „Donju“ genannt, was soviel wie „Gelddinge“ heißt. In Pjöngjang geben sie der südkoreanischen Rundfunkanstalt KBS zufolge hunderte Dollar am Tag aus, genießen ein üppiges Leben, besuchen Karaokebars, Restaurants, Schießstände. In der Hauptstadt gelten Menschen mit mehr als 100.000 Dollar Vermögen als Donju. In der armen Provinz reichen dazu schon 5000 Dollar.