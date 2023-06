Trotz dieser Distanz verfolgen die Chinesen auf dem Eis-Kontinent große Ambitionen. Wie aktiv sie in der Region sind, geht aus einem kürzlich vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) veröffentlichten Bericht hervor. Laut der Washingtoner Denkfabrik schreitet insbesondere der Bau der am Rossmeer gelegenen Station schnell voran.