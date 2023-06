Gigantisch sind auch die Dimensionen der wenige Kilometer nördlich, ebenfalls direkt am Rande des Nationalparks beheimateten Farm Fres Molinero. Die Farm ist ganz auf den Anbau von Erdbeeren fokussiert und in den vergangenen Jahren in kleinen Schritten gewachsen. Ebenso wie die Früchte der Plantage von Frutas Borja werden auch die hier gezüchteten Erdbeeren vorrangig für den Export verwendet, liegen auch in deutschen Supermärkten aus. Vor zwei Jahren verkündete Frutas Borja gar stolz, seine Früchte nun auch nach Kanada vertreiben zu können.



Um diese globale Exportoffensive entspann sich zuletzt eine intensive politische Debatte. Seit Jahren schon gibt es Appelle von Umweltschutzorganisationen, den Anbau der Früchte in besonders von Dürre betroffenen Regionen einzuschränken. Geändert hat sich jedoch kaum etwas. In diesem Frühling sorgt nun die Kampagnenorganisation Campact mit einem Aufruf für Aufsehen, mit dem sie die deutschen Supermärkte zum Boykott der Dürreerdbeeren verpflichten will. Mit beachtlichem Erfolg: Mehr als 300.000 Menschen haben den Aufruf inzwischen unterzeichnet. Zuletzt machte sich gar eine Delegation von Bundestagsabgeordneten auf den Weg nach Südspanien, um die Lage vor Ort zu begutachten. Die Reise sorgte für enormen Wirbel, in spanischen Medien war von „neokolonialem“ Auftreten die Rede. Letztlich brachen die Abgeordneten des Umweltausschusses um Harald Ebner (Grüne) die Reise direkt nach der ersten Station mit Verweis auf den laufenden Wahlkampf in Spanien wieder ab.