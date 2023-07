Seit einem guten Jahr baut TI nun an der Erweiterung. Schlussendlich wird das neue Werk eine Fläche von mehr als 43 Hektar umfassen. Allein die erste Projektphase verschlang mehr als 2,2 Milliarden Dollar. Doch Sherman ist nur der Anfang. In Lehi, Utah arbeitet TI bereits am nächsten Werk. Kostenpunkt: elf Milliarden Dollar.



Lesen Sie auch: Wetten auf die Klima-Rally



Und auch in Texas hat die Industrie große Pläne. Samsung etwa baut eine 17 Milliarden Dollar teure Halbleiterfabrik in Taylor, erwägt zudem, in der Gegend um Austin weitere Werke hochzuziehen. Amerikas Chips-Industrie erlebt also gerade einen historischen Aufschwung. Auch dank staatlicher Hilfe.



Hier finden Sie alle Beiträge aus der Rubrik „Wirtschaft von oben“



Die Rubrik entsteht in Kooperation mit dem Erdobservations-Start-up LiveEO – dieses ist eine Beteiligung der DvH Ventures, einer Schwestergesellschaft der Holding DvH Medien, ihrerseits alleiniger Anteilseigner der Handelsblatt Media Group, zu der auch die WirtschaftsWoche gehört.