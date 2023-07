Mehrere Meter hohe Metallplatten verbergen die Sicht auf die Großbaustelle im Zentrum Londons. Baukräne ragen in die Höhe, Männer mit Helmen in orangefarbener Schutzkleidung wuseln über die Straßen in dem Viertel neben der Euston Station. Wer von dem Bahnhof in die stadtweit bekannte Drummond Street mit ihren vielen traditionellen indischen Restaurants gelangen möchte, muss einem engen Metallsteg quer über die Baustelle folgen.