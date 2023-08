Die zwischen 2014 und 2015 auf dem Kraftwerksgelände gebaute Reinigungsanlage von Toshiba filtert zwar seit zehn Jahren 62 radioaktive Isotope fast vollständig aus dem gesammelten Kühl- und Grundwasser heraus, nicht jedoch das strahlende Tritium. Nach Ansicht der IAEA ist Tritium in geringen Mengen für Mensch und Umwelt unbedenklich. Die japanische Regierung betont wiederum, dass die Einleitung von tritiumhaltigem Wasser eine Standardpraxis bei Atomanlagen sei. Japan wolle jährlich gerade mal 22 Billionen Becquerel in den Pazifik leiten, so die Regierung, während das AKW Hongyanhe in China 87 Billionen und das AKW Kori in Südkorea 91 Billionen Becquerel an Tritium ins Meer pumpten.