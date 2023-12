Vincent Adams kritisiert, dass die Bahn für Exxon zu frei sei. Der Ölingenieur aus Guyana, der viele Jahre für das US-Energieministerium arbeitete, sagte dem Onlineportal „The Intercept“: „Als ich in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe, hatten wir rund um die Uhr Leute auf den Offshore-Plattformen der Ölunternehmen.“ Der Grund: In 99 Prozent der Fälle sei „das, was sie dir sagen, was da draußen passiert, nicht das, was tatsächlich passiert“.