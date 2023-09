Wirtschaft von oben #226 – Russlands Milliardäre Hier liegen die Oligarchen-Yachten heute

Der Hafen von Göcek war unter Seglern lange ein beliebtes Ziel. Eine geschützte Bucht, gute Infrastruktur, ein venezianisch anmutender Kanal zwischen Ortszentrum und Meer, viel Grün und dazu ein paar pittoreske Inseltupfer im blauen Mittelmeer: Der Ort ganz im Südwesten der Türkei, nahe der griechischen Insel Rhodos, bietet genug, um allein eine Touristenbroschüre zu füllen. Dennoch verirrten sich gewöhnliche Segelyachten zuletzt immer seltener hierhin, hat das Anlegen in Göcek doch seinen Preis: 1200 Euro, so rechnete es jüngst die Tageszeitung Sabah vor, kosten der größeren Liegeplätze in Göcek in diesem Sommer – pro Nacht. Das ist mehr als doppelt so viel wie in Monaco und ein Vielfaches der Raten in den nahen griechischen Häfen, wo eine Nacht für 35 Euro zu haben ist.