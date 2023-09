Die rund 2500 Häuser, die sich in Newport Coast dicht an dicht drängen – die meisten so schwülstig, wie sich Amerikaner italienische Luxusvillen vorstellen – haben nicht nur einen traumhaften Blick auf den Pazifik. Sondern auch auf den Golfplatz des Luxushotels Pelican Hill, wo eine Übernachtung ab 700 Dollar kostet.



Immobilienmakler machen den Aufstieg daran fest, dass nach den beklemmenden Coronajahren viele Reiche und Superreiche sich nach einem Refugium an der Küste sehnen. Idyllisch, aber nicht zu weit weg von den Annehmlichkeiten wie der Gastronomie, dem Spitzensport und der Kultur von Los Angeles. Tatsächlich ist Beverly Hills in weniger als zwei Stunden mit dem Auto erreichbar, wenn man nicht gerade im Berufsverkehr unterwegs ist. Die kalifornischen Vergnügungsparks von Disney sind gleich um die Ecke. Im Hafen stauen sich Yachten und Segelboote.



Im Frühjahr und im Sommer katapultierten gleich vier Verkäufe von Luxusanwesen von jeweils über 20 Millionen Dollar Newport Coast an die Spitze der teuersten Postleitzahlen. Angeführt von einem 1000-Quadratmeter-Luxusanwesen mit fünf Schlafzimmern und sieben Badezimmern: Der Prospekt preist einen weitschweifigen Blick über den Pazifik von fast jedem Raum an, aufgewertet von einem Endlos-Pool. All das für schlappe 34 Millionen Dollar. Der Vorbesitzer hatte im Februar 2021 nur 14,7 Millionen Dollar bezahlt, es aufwendig renoviert und mit faltbaren Glastüren ausgestattet: