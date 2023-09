Mehr als drei Jahre später gilt Nio als der chinesische Autobauer, der es wohl am ehesten mit westlichen Markten wie BMW und Mercedes aufnehmen kann. Er sorgte für Aufmerksamkeit, als er 2022 in Europa reihenweise Preise für sein Design abräumte – auch in Deutschland. Inzwischen betreibt das Unternehmen in mehreren deutschen Großstädten Stores.