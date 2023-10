Der Krieg im Norden könnte für die Ölgeschäfte erhebliche Einschnitte bedeuten – wenn der Iran sich dazu entschließt. Der Iran hatte Israel vor einer Bodenoffensive in Gaza gewarnt. Umgekehrt könnte sich Israel zu Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran hinreißen lassen – vor allem, wenn sich die vom Iran unterstützte Hisbollah stärker in den Konflikt einschaltete und vermehrt Raketen vom Libanon aus auf Israel abfeuerte.



Wie würde der Iran auf einen Vergeltungsschlag aus Israel reagieren, etwa durch die Bombardierung iranischer Atomanlagen? In den vergangenen Jahren hat das Militär der Islamischen Republik schon mehrfach internationale Schiffe in der Straße von Hormus bedrängt. Vor allem in den vergangenen vier Jahren hat der Iran die weltweite Abhängigkeit von der Straße von Hormus ausgenutzt, um seine Macht zu demonstrieren. Vor vier Jahren wurde ein unter britischer Flagge fahrender Tanker bei der Durchfahrt durch die Meerenge beschlagnahmt. Bereits 2021 beschlagnahmten iranische Streitkräfte ein unter südkoreanischer Flagge fahrendes Tankschiff, und erst im Juli dieses Jahres versuchten sie, zwei Tanker zu kapern.