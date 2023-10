Ob der Iran aber eine Komplettsperrung der Straße von Hormus wagt? Fraglich. Drei Viertel des Öls vom Golf landet in Asien, knapp die Hälfte davon in China und Indien. Die Regierungen dort dürften all ihren Einfluss auf den Iran geltend machen, zumindest die Lieferungen nach Asien zu gewährleisten. Nach China, Singapur, Südkorea oder Japan gelangt das meiste Öl durch die Straße von Malakka, insgesamt knapp 16 Millionen Barrel pro Tag. Rund drei Millionen Barrel für Europa und Amerika nehmen die Abkürzung durch die 26 Kilometer breite Meerenge Bab el-Mandeb („Tor der Tränen“), die dann weiter per Tankschiff durch den Suezkanal oder via Sumed-Pipeline zur ägyptischen Hafenstadt Alexandria das Mittelmeer erreichen.