Wirtschaft von oben #234 – Totes Meer: Wieso der Krieg in Israel zu einem Mangel an Brom führen könnte

„Letztlich ist das Tote Meer ein geschlossener Wasserraum, aus dem seit Millionen Jahren Wasser verdampft“, erklärt Professor Sebastian Hasenstab-Riedel, der an der Freien Universität Berlin seit zehn Jahren an Halogenen wie Brom oder Chlor forscht: „Mit der Zeit ist die Konzentration an Salzen immer weiter gestiegen.“ Inzwischen liegt der Salzgehalt des Wassers bei über 30 Prozent und ist damit zehnmal höher als im Mittelmeer. Für Chemiekonzerne gleicht der See einer Goldgrube: Laut Schätzungen der US-Behörde US Geological Suvey enthält das Gewässer eine Milliarde Tonnen Brom.



Laut Hasenstab-Riedel ist es auch das in der Region vorherrschende Klima, das den Bromabbau besonders wirtschaftlich macht. Am Toten Meer ist es das ganze Jahr über sonnig, bei gleichzeitig geringer Luftfeuchtigkeit und stetig leichtem Wind. Dead Sea Works und Arab Postash Company reichern das Salzwasser in riesigen, künstlich angelegten Verdunstungsbecken im südlichen Teil des Toten Meers an.