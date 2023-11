Wirtschaft von oben #235 - Chinesische Marine Hier will China den ersten Drohnenträger der Welt bauen

Auf den Satellitenaufnahmen ist nun zu erkennen, wie an der östlichen Spitze der Changxing-Insel neue Werftanlagen samt einem großen Trockendock entstanden sind. Das wird den Bildern zufolge mehr als 400 Meter lang sein. Das größte Trockendock am alten Standort ist rund 360 Meter lang. Im Sommer war im Internet ein Foto aufgetaucht, auf dem Arbeiter die Fertigstellung des Trockendockbodens feierten. In Taiwan, das eine Invasion durch China fürchtet, sieht man das als Anzeichen, dass die Machthaber in Peking mit ihren Plänen für den neuen Schiffstyp ernst machen.