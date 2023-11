Wirtschaft von oben #236 – René Benko Baulücke statt Wolkenkratzer: Satellitenbilder zeigen die Benko-Misere

Die Filiale des Möbelhändlers Leiner in der Wiener Innenstadt hatte Benko Ende 2017 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion erstanden. Der frühere Eigentümer – der skandalumwitterte Möbelkonzern Steinhoff – brauchte dringend Geld und Benko war bereit, den Deal in wenigen Tagen abzuwickeln. Im Gegenzug bekam er das Objekt recht günstig. Er ließ das Möbelhaus abreißen, um auf 24.000 Quadratmetern ein Luxuskaufhaus nach dem Vorbild des Berliner KaDeWe, nebst Hotel und Restaurants zu errichten. Der Rohbau ist bereits fertig. Österreichischen Medien zufolge gehen die Arbeiten an dem Kaufhaus planmäßig weiter.



