Aus Liebe zur Umwelt schieben die Investoren das Projekt gleichwohl nicht an. Sie erwarten Rendite. Einer der Geldgeber: Warren Buffetts Berkshire Hathaway – eine Firma also, die für ihren guten Riecher bekannt ist. Das ist genau das Signal, das der IRA in skeptische Regionen wie West Virginia, ein Staat fest in Hand der Republikaner, senden will: Erneuerbare Energien sind gut für die Wirtschaft. Und nebenbei auch für den Planeten.