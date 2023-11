Satellitenbilder zeigen den Tanker Fedor Litke in der südkoreanischen Opko-Werft kurz vor Auslieferung (oben, 03.11.2017).

Diesen Sommer kommt der Gastanker am 4. Juni am Gasterminal in Sabetta an (Mitte).

Zwei Tage später sieht man das Schiff in der Karasee durchs Eis gen Osten fahren, vor ihm macht der Eisbrecher Arktika eine Spur im Meereis frei (unten). Am 28.6. kommt der Gastanker im japanischen Hafen Yanai an.

Bilder: LiveEO/Sentinel, LiveEO/Google Earth/Maxar