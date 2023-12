Wirtschaft von oben: Hier verschwindet der Amazonas-Regenwald für Kokain

Peru ist laut Vereinten Nationen heute nicht nur der weltweit zweitgrößte Koka-, sondern nach Informationen der US-Antidrogenbehörde DEA auch der zweitgrößte Kokain-Produzent. Die Ausgangspflanze zu züchten, ist zwar legal. In vielen Teilen Lateinamerikas wird sie als Tee getrunken. Doch die weit überwiegenden Mengen werden in Laboren und Kokainküchen zu illegalen Drogen weiterverarbeitet. In Peru entstehen so jährlich 700 bis 800 Tonnen Kokain, von denen Ermittler gerade einmal zehn Prozent abfangen. Ende Oktober konfiszierte die Polizei am Pazifik nahe der Grenze zu Ecuador drei Tonnen Kokain. Eine Antidrogeneinheit und die Marine nahmen fünf Ecuadorianer und einen Kolumbianer fest.