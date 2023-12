Wirtschaft von oben #241 – Russische Kriegswirtschaft Hier baut Russland seine Drohnenproduktion aus – mit iranischer Hilfe

Drohnenfabrik in Isfahan, Provinz Isfahan, Iran

05.10.2022: Gut möglich, dass die fertigen und halbfertigen Kamikazedrohnen auf dem Bild von Russland inzwischen für Angriffe in der Ukraine eingesetzt wurden oder es bald werden.

1. Vermutlich der Rohbau einer Tarnkappendrohne. Die Form stimmt.

2. Auch das dürften Teile oder Formen für Tarnkappendrohnen sein. Der Winkel der Flügel und ihre Größe entsprechen einer Shahed 191.

3. In dieser Halle baut HESA offenbar die Tarnkappendrohnen.

4. In diesem Hangar entstehen wohl die Kamikazedrohnen vom Typ Shahed 131 und 136, mit denen Russland die Ukraine angreift.

5. Hier ist eine Kamikazedrohne vom Typ Shahed 131 oder 136 gut zu erkennen.

6. An dieser Halle liegen offenbar mehrere halbfertige Kamikazedrohne vom Typ Shahed 131 und 136, bei denen Sprengkopf und Motor fehlen.



Bild: LiveEO/Google Earth/Maxar