Die Regierung in Washington will das Einströmen der preiswerteren Elektromobilität aus China hingegen verhindern. Laut „FT“ haben in den vergangenen Monaten mexikanische Offizielle Bedenken geäußert, die massiven Investitionen aus China könnten die US-Seite verärgern.



