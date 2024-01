Hinzu kommt: „Wegen der strengen Vorschriften für Finanzkonten in China, die inländische Haushalte hindern sichere ausländische Vermögenswerte zu halten, entscheiden sich diese Haushalte für Wohnimmobilien“, heißt es in einer aktuellen Untersuchung der Central University of Finance and Economics in Peking. Nicht wenige Familien aus der Mittelschicht haben inzwischen drei oder vier solche Immobilien gekauft. Die Autoren der Studie sprechen von einer regelrechten Flucht in Wohnbesitz.



Lesen Sie auch: Westliche Experten sind zwar skeptisch, was die Aussichten für die chinesische Wirtschaft angeht, aber der Strukturwandel der zweitgrößten Volkswirtschaft nimmt Gestalt an.



Der Mangel an alternativen Investments hat die Immobilienentwickler in den vergangenen Jahren zu immer ausgefalleneren Projekten getrieben. In der subtropischen Inselprovinz Hainan baut das Unternehmen Evergrande (der zweitgrößte Immobilienkonzern Chinas) für umgerechnet 13 Milliarden US-Dollar die weltgrößte Resort-Insel der Welt. Die Form von Ocean Flower Island erinnert an eine riesige Blüte.